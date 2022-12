Stiri pe aceeasi tema

- Academia de Film Europeana (EFA) a premiat sambata seara cele mai valoroase productii cinematografice europene in cadrul unei ceremonii desfasurate in orasul Reykjavik. Agerpres a facut lista cu principalele trofee atribuite la cea de-a 35-a editie a galei: Cel mai bun film – ”Triangle of Sadness”,…

- Filmul „Triangle of Sadness'', regizat de cineastul suedez Ruben Ostlund, a obtinut patru trofee, printre care si „cel mai bun film european'', la cea de-a 35-a editie a galei premiilor Academiei de Film Europene (EFA), care s-a desfașurat sambata seara in orasul islandez Reykjavik.

- Filmul "Carbon", produs in Republica Moldova și nominalizat la Oscar, cucerește publicul din Statele Unite. Peste ocean, premiera a avut loc in orașul Chicago și s-a ținut cu casa inchisa. La eveniment a participat și ambasadorul Republicii Moldova, alaturi de basarabeni stabiliți in SUA dar și americani,…

- Jocurile au fost facute: numerele loteriei Powerball au fost extrase sambata in Statele Unite, cu un jackpot astronomic de 1,6 miliarde de dolari, un record mondial Niciun castigator nu a aparut inca. Persoana care are numerele potrivite are la dispozitie cateva zile sa pretinda premiul. Si daca sunt…

- Angela Lansbury, actrița de origine britanica care a interpretat rolul unei scriitoare de romane polițiste care rezolva crime in serialul de televiziune american de lunga durata „Murder, She Wrote”, a murit la varsta de 96 de ani, a anunțat marți (11 octombrie) familia sa. Angela Lansbury a murit la…

- Cu lacrimi, zambete si printre ropote de aplauze. Asa a fost urmarita premiera mult asteptata a filmului moldovenesc CARBON, care a fost recent inaintat la premiile Oscar si este considerata una dintre cele mai bune productii de film din tara din ultimii ani.

- Niciun film rusesc nu va candida anul acesta la premiile Oscar, a anuntat luni seara Academia rusa de film, intr-un moment in care Statele Unite si Rusia trec printr-una dintre cele mai grave crize din istoria lor, odata cu conflictul din Ucraina, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Filmul „Carbon” in regia lui Ion Borș a fost inaintat la Premiile OSCAR, ediția 95, la categoria „Lungmetraj Internațional” (International Feature film). Decizia a fost adoptata de catre membrii prezenți ai Comitetului din Republica Moldova pentru selectarea și inaintarea filmelor la categoria „International…