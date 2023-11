Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a XI-a ediția a Festivalului Internațional de film fantastic – Dracula Film Festival, s-a incheiat iar sambata, 28 octombrie, la Cinema Astra din Brașov, s-a desfașurat și gala de decernare a premiilor, a carei gazda a fost actorul Ștefan Iancu. Dupa decernarea premiilor publicul prezent s-a…

- Nominalizarile la Premiile TVmania 2023. Ce emisiuni au șanse de caștig! Premiile TVmania 2023 vor fi acordate pe data de 14 noiembrie in cadrul unei gale ce se va desfașura la București. Ca in fiecare an, trofeele vor ajunge la emisiunile și vedetele de televiziune care au avut cel mai mare succes…

- ANAF a scos la vanzare un teren de 5.000 de metri patrati, din Bucuresti, apartinand fostului ministru Elena Udrea, anunta Profit.ro. Terenul este situat in zona lacului Straulesti, similar cu cateva loturi mai mici de teren pe care ANAF incercat in mai multe randuri sa le vanda, prima tentativa fiind…

- Patru pacienti dintre cei 56 raniti de exploziile produse la o statie GPL din Crevedia sunt in stare critica, trei fiind internati in Bucuresti si un altul la Milano. 29 de pacienti aflati in Bucuresti sunt in stare medie sau usoara, iar 12 pacienti au fost externati, releva raportul transmis luni de…

- Peste 500 de concurenți din intreaga țara participa maine la Maratonul Via Transilvanica, la una dintre cele 4 probe. Valoarea premiilor, in bani, se ridica la 30.000 de lei. Potrivit Tașuleasa Social, peste 500 de concurenți din intreaga țara participa maine la Maratonul Via Transilvanica, care a fost…

- Via Transilvanica a caștigat premiul European pentru Patrimoniu. Premiul European pentru Patrimoniu a fost caștigat de 21 de țari. Și Via Transilvanica, primul traseu de drumeție de lunga distanța din Romania, a fost premiat. Premiul European pentru Patrimoniu a fost caștigat de 21 de țari.…

- Ies la iveala noi amanunte despre MAFIA DGA sub mandatul fostului șef al Direcției Operațiuni Speciale și al Poliției Romane! De aceasta data chiar din interiorul sistemului. Vom reveni… Prezentam mai jos marturia unui subinspector din cadrul DGA – Olt, care a fost victima unor amenințari de tip mafiot,…

- Zeci de oameni au pornit un protest spontan al bugetarilor și amenința ca se vor extinde in toata țara daca Guvernul nu va revizui masurile pe care vrea sa le introduca prin Ordonanța de Urgența. In timpul discuțiilor o directoare din Minister și-a dat demisia chiar in fața lui Marcel Boloș. Acesta…