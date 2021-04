Câștigătorii premiilor BAFTA. Nomadland, patru trofee la „Oscarurile britanice” Nomadland a fost marele caștigator al premiilor BAFTA, acordate de Academia Britanica de film. Pelicula a caștigat patru trofee, inclusiv cel mai ravnit - cel pentru cel mai bun film. Premiul BAFTA pentru cel mai bun documentar, categorie la care a fost nominalizat in premiera și un film romanesc - Colectiv, a fost caștigat de My Octopus Teacher.22:4511-04-2021Cel mai bun film Nomadland este marele caștigator al serii. Pelicula a caștigat cel mai important trofeu, respectiv „cel mai bun film”. In total, Nomadland a fost premiat cu patru trofee din cele șapte nominalizari la gala premiilor BAFTA… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

