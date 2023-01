Câștigătorii ”Globurilor de Aur” 2023. Steven Spielberg i-a luat fața lui James Cameron. Lista premianților! In urma cu cateva ore s-a incheiat cea de-a 80 a ediție a Globurilor de Aur (Golden Globe Awards), eveniment de anvergura in industria cinematografica mondiala. Steven Spielberg a caștigat premiul de „cel mai bun regizor” cu drama ”The Fabelmans”, categorie in care a concurat cu James Cameron și al sau ”Avatar: The Way of Water”. Este cel de-al treilea Glob de Aur caștigat de Spielberg din 20 de nominalizari. Printre caștigator s-au numarat și Kevin Costner, Colin Farrell ori Cate Blanchett, la diferite categorii de interpretare actoriceasca. Gala organizata de HFPA (Hollywood Foreign Press… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

