Câștigătorii Festivalului “VOICES”, eveniment desfășurat la Alba Iulia. Trofeul i-a revenit unei tinere din Sibiu FESTIVALUL NATIONAL DE MUZICA POP PENTRU TINERI ȘI STUDENȚI “VOICES”, ediția a IX-a, organizat de Casa de Cultura a Studenților Alba Iulia alaturi de Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba, cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului și al Consiliului Județean Alba, in parteneriat cu Primaria Municipului Alba Iulia, Fundația Comunitara Alba, Radio Atlas și Liga Studenților din Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, desfașurat in Piața Cetații, in perioada 23-24 septembrie, a avut urmatorii caștigatori: Trofeul festivalului – SIMIONESCU DOMINIQUE – C.C.S. SIBIU Locul I – IOAN RAREȘ… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

