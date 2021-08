Stiri pe aceeasi tema

- - Trupa italiana Maneskin, castigatoarea editiei de anul acesta a Eurovision, lanseaza vineri o versiune a unuia dintre cele mai populare cantece ale sale, "I wanna be your slave", in colaborare cu legendarul rockstar american Iggy Pop, relateaza EFE. Piesa face parte din albumul "Teatro d'Ira…

- Trupa de rock X Ambassadors a lansat noua piesa – “OKAY” si anunta albumul “THE BEAUTIFUL LIAR” pentru 24 septembrie. Aceasta este a doua melodie aparuta in 2 luni, “My Own Monster” si “OKAY” vor fi prezente pe noul proiect muzical. Melodia este despre cat de imprevizibila poate fi viata, dar intr-un…

- CHIȘINAU, 20 iul - Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se afla intr-o vizita in Georgia. Șeful statului participa la cea de-a 17-a Conferința internaționala de la Batumi, unde va vorbi in discuția „Trei state - o singura alegere: Georgia, Moldova și Ucraina in acțiune”. ©…

- Frica de reacții adverse, lipsa de incredere in vaccinuri sau nivelul scazut de educație științifica și gandire critica din societatea romaneasca sunt printre principalele motive pentru care unii romani refuza sa se vaccineze impotriva Covid, afirma sociologul Dan Petre intr-un interviu pentru G4Media.Studiilor…

- Pe canalul de YouTube al trupei moldovenești etno-rock Zdob Și Zdub, a aparut un nou videoclip - piesa "Miorița" pe versurile lui Vasile Alecsandri. Piesa "Miorița" a fost lansata pe albumul "Bestiarium" in 2019. Un fragment din balada populara "Miorița" a scriitorului moldovean Vasile Alecsandri, s-a…

- Mihai Traistariu a avut prima reacție dupa ce grupul rock Maneskin a castigat „Eurovision” 2021 , sambata seara, 22 mai. Artistul a obținut in 2006, la Atena, locul 4 pentru Romania, cu piesa Tornero „Eurovision. Finala. Surpriza totala. Ca și in anul meu – 2006 – rockerii din toata lumea s-au coalizat…

- S-a incheiat finala Eurovision 2021, gazduita de Rotterdam. Astfel ca, in cursul nopții de sambata spre duminica s-a aflat și numele marelui caștigator al celei de-a 65-a ediții a competiției: trupa rock Maneskin, din Italia. Cei patru tineri – o fata și trei baieți – au adus in scena ritmurile piesei…

- Iulia Vantur a batut un record important in India. Vedeta din Romania canta hitul-record Seeti Maar, care inregistreaza la doar cateva zile de la lansare peste 125 de milioane de vizualizari pe YouTube si care este astfel piesa bollywodiana care a batut orice record de succes, depașind in cel mai scurt…