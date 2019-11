Castigatorii Epica Awards 2019, singura competitie internationala de publicitate cu juriu format din jurnalisti din care Wall-Street.ro a facut parte

Stiri pe aceeasi tema

- Tolanit in jilț, ca un veritabil grof, Klaus Iohannis radea arogant la intrebarile puse de 9 jurnaliști de casa, in cadrul unui simulacru de dezbatere democratica. In același timp, Viorica Dancila statea 2 ore in picioare, raspunzandu-le liber celor peste 50 de jurnaliști prezenți la dialogul electoral.…

- Lantul romanesc de cafenele 5 to go a caștigat argintul la categoria Best Coffee Chain din Europa Centrala și de Est, in competiție directa cu mari lanțuri internaționale cu tradiție, Starbucks Coffee Company și Costa Coffee.

In perioada 15-16 noiembrie 2019 (vineri și sambata), sala sporturilor Ioan Stanatiev din Campia Turzii va gazdui un stagiu de judo urmat de concursul de judo pe echipe Cupa Campionilor editia a...

- Eveniment sportiv ajuns la final, la Moșnița Noua. Cupa Moșnița Noua pentru copii și juniori s-a incheiat, duminica, cu un concurs internațional de judo. Evenimentul organizat in localitatea de langa Timișoara s-a intins pe durata a șase weekenduri și a adunat peste 1.500 de sportivi participanți.

- Taekwon-do ITF COMPETITIE… Dupa rezultatele remarcabile de la Campionatul Mondial de taekwon-do ITF din Bosnia si Hertegovina, sportivii vasluieni se pregatesc de o noua competitie. Este vorba despre Cupa Moldovei la taekwon-do ITF, care se va desfasura in Sala Polivalenta din Vaslui, sambata, 26 octombrie,…

- Trei echipe au caștigat premii in valoare de cate 1.500 de euro și ocazia de a reprezenta Romania la Kiev, in Ucraina, cu ideile lor de afaceri sociale, intr-o competitie internationala. Iata ce propun aceste proiecte.

- Aproximativ 1.550 de sportivi din 41 de țari s-au reunit, la București, unde s-au desfașurat competițiile Ju-Jitsu World Cup și Ju-Jitsu Balkan Open Championship. Evenimentul sportiv a fost organizat de Departamentul de Ju-Jitsu din cadrul Federației Romane de Arte Marțiale, sub directa coordonare a…