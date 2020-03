Castigatorii de la Berlinale 2020. Printre ei, un roman!

Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul roman Cristi Puiu a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun regizor al sectiunii competitionale "Encounters" pentru ultimul sau film "Malmkrog" in cadrul galei de premiere a celei de-a 70-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin, transmite Agerpres. Scenariul, semnat…

- Cel mai nou film de lungmetraj regizat de Cristi Puiu, "Malmkrog", va deschide noua sectiune Encounters a editiei a 70-a a Festivalului International de la Berlin, ce va avea loc incepand de joi pana pe 1 martie. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, premiera mondiala a filmului va fi pe 21 februarie.…

