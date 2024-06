Căștigătorii concursului național “Scări pe Toaca” ■ s-au inscris 135 de pompieri din IGSU și 27 inspectorate judetene pentru situatii de urgenta ■ scara care asigura accesul catre Varful Toaca are 519 trepte, cu o inclinație de aproximativ 70 grade ■ Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența Neamț a transmis modul in care a fost finalizat concursul național din masivul Ceahlau: […] Articolul Caștigatorii concursului național “Scari pe Toaca” apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

