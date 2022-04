Stiri pe aceeasi tema

- PROGRAM: VINERI, 1 aprilie ora:11: 00 Expozitii tematice de carte ora:12: 00 FEVRONIA SPIRESCU, aniversare literara Participa: elevii cls. a V-a, dir.prof. FLORENTINA SEVERIN de la Scoala Gimnaziala ,,Maresal Al. Averescu” SAMBATA, 2 aprilie ora:10: 00 Ziua Internationala a Cartii pentru Copii si Tineret…

- Jandarmii vranceni din cadrul structurii antiteroriste și de acțiuni speciale au organizat un concurs de orientare in teren, in zona Magura Odobești. Participanții au avut asupra lor un rucsac militar și armamentul individual. La start, militarii jandarmi au primit coordonatele primului punct obligatoriu…

- Dragi copii, Centrul de Formare al Bibliotecii Judetene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea organizeaza, in perioada 14 martie – 30 mai 2022, Clubul de lectura in limba engleza „Magic Letters”, destinat copiilor cu varsta cuprinsa intre 8 si 11 ani. Intalnirile se vor desfasura in fiecare zi de luni, in intervalul…

- La Liceul Tehnologic ”Eremia Grigorescu” din Marașești in saptamana 14-18 februarie s-au desfașurat o serie de activitați dedicate Zilei Naționale a Lecturii, iar amploarea și frecvența acestora ne indreptațesc sa spunem ca a fost un adevarat maraton, un maraton al unei povești de iubire care a fost…

- Marți, 15 februarie 2022, incepand cu ora 11.00, la Sala „Virgil Huzum” a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, din str. Mihail Kogalniceanu nr. 13, a fost lansat Programul „Lectura ne unește!”, inițiat cu prilejul Zilei Naționale a Lecturii, recent legiferata in Romania. La eveniment au…

- Casa de Cultura „C.C. Giurescu” din Odobești a lansat marți, cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, proiectul „Asculta o carte!”. La eveniment au participat invitați din partea autoritaților locale și instituțiilor de cultura județene: Florentin Cristea – viceprimarul orașului Odobești, Oana Raluca Boian…

- Incepand din acest an, data de 15 februarie marcheaza in calendarul cultural romanesc, Ziua Naționala a Lecturii, adoptata prin Legea nr. 21 din 14 ianuarie 2022. Alaturi de numeroase instituții din țara și nu numai, Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea organizeaza o serie de evenimente…

- Intr-o lume tot mai izolata, mai putin dispusa pentru socializare reala, fața in fața, devine imperativ necesara cooperarea intre toți factorii educationali (familie, școala, comunitate) pentru a favoriza apropierea copiilor, pentru a-i familiariza, prin exemple si modele, cu adevaratele valori ale…