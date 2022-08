Cum o fi sa caștigi la loto și cainii sa-ți manance, la propriu asta, nu e o figura de stil, biletul cu care poți sa dovedești ca ai caștigat și sa-ți iei banii? Au pațit-o doi parteneri de viața din Salem, statul american Oregon, care dețin doi husky. Conform Newsweek, soții ii au in casa pe Apple, care are 11 luni, și pe Jack, in varsta de doi ani. Rachel Lamet, stapana cainilor, a declarat pentru Loteria Oregon, cand s-a dus sa spuna ce s-a intamplat cu biletul: „M-am culcat și, cand m-am trezit i-am gasit mancand biletul. Ba, mai mult, parea chiar delicios și nu am putut sa-l scot dintre colții…