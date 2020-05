Castigator Survivor Romania 2020. Surpriză uriaşă, cine se bate pentru marel premiu Castigator Survivor Romania 2020. Marea finala Survivor Romania va avea loc sambata, 30 mai, incepand cu ora 20:00, la Kanal D. Cei patru finalisti care se vor lupta pentru marele premiu sunt Elena Ionescu, Lola Crudu, Iancu Sterp si Emanuel Neagu. Elena Ionescu a reusit sa isi asigure locul in finala dupa ce publicul a decis prin vot ca ea sa mearga mai departe, eliminandu-i pe Emy Alupei si Cezar Juratoni. Iancu Sterp a intrat in finala dupa ce si-a castigat imunitatea; el i-a invins pe rand pe Cezar Juratoni si pe Elena Ionescu in ultimele doua etape ale jocurilor de imunitate. … Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

