CASTIGATOR IUMOR 2019. Ce va face Mukinka Chibanga cu premiul de 20.000 de euro

Mukinka Chibanga a venit in fața juraților și telespectatorilor iUmor cu un numar original de stand-up comedy, in care a vorbit despre adaptarea la tradițiile și obiceiurile din Romania. Numarul sau a fost apreciat foarte mult și de aceea a fost și desemnat caștigatorul premiului de 20.000 de euro, in fața celorlalți 11 finaliști.

„Oamenii au inceput sa ma recunoasca pe strada chiar daca merg in alte orașe in Romania. E interesant, dar și ciudat pentru ca eu nu cred ca sunt o persoana speciala, ci un om normal. Mereu ma intreb de ce vor oamenii poze cu mine pentru ca nu sunt o vedeta.…