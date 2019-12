CASTIGATOR iUMOR 2019: Andrei Voicu, specialist in hipnoza, a spus, in semifinala iUmor: "Atenție, eu nu sunt astazi aici pentru a merge in finala. Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru ca ați ajutat sa promovam hipnoza in Romania. Nu-mi doresc sa merg in finala pentru ca programul meu este de la 08:30 la 19:00, asta ar insemna sa vin și maine și poimaine in finala, ceea ce nu-mi doresc."

"D-le Voicu, ma bucur ca ați revenit, pe mine, personal, nu prea ma intereseaza programul dvs. de maine și de poimaine, eu va dau un vot afirmativ, daca se intampla sa aveți ghinionul sa aveți trei voturi,…