- EXATLON ROMANIA 18 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Nominalizarea echipei a fost nou-venita concurenta, Geanina. Vladimir Draghia a criticat-o pe Diana Belbița, careia i-a spus ca a avut o reacție violenta. Cu toate acestea, a nominalizat-o pe Larisa: "Doar fiindca iți sunt loial, ca ai fost aici…

- Alina, fosta componenta a echipei Razboinicilor de la Exatlon Romania, a comentat pe marginea nominalizarii Dianei Belbița, din echipa Faimoșilor, la eliminare. Diana Belbița, Larisa și Geanina sunt cele trei concurente din echipa Faimoșilor care au fost propuse spre eliminare. Alina, care a fost eliminata…

- EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE : Faimoșii caștiga premiul pus in joc. In acest moment, scorul este 7-4 in favoarea Faimoșilor. EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE 2: "Premiul e ceva ce n-ați mai trait pana acum. Echipa caștigatoare se va uita la film. Mai mult decat atat, o…

- EXATLON ROMANIA 11 APRILIE 2018 KANAL D:"Oricat am incerca sa ne consolam este o diferenta mare. La cotet soarele este pe noi de la ora 6:00. Eu dorm mai mult, dar acolo nu prea pot. Sunt gandaci si tot felul de vietati. E adevarat ca este mai bine in casa", a spus Diana Belbita in editia Exatlon 10…

- Diana Bulimar, Oltin Hurezeanu si Larisa Vasile, propunerile Faimoșilor spre eliminare de la “Exatlon”. Marți seara, batalia intre Faimosi și Razboinici s-a dat atat pentru casa, cat si pentru imunitatea in fata eliminarilor. Dupa cinci saptamani in care au pierdut in fata adversarilor, in duelul…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D: Concurentul eliminat in ediția difuzata miercuri, 7 martie, a fost Alex Moraru. Concurenții și-au luat la revedere de la el și s-au imbrațișat. EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D Alex și-a incurajat echipa, spunandu-le ca trebuie sa fie tari, puternici…

- Dubla tragedie la Exatlon! Au fost ingenuncheate de durere: ”A murit!” Concurentii au vorbit despre dramele din viata lor. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile si au dat frau liber emotiilor. Exatlon: Intrebati cine ar fi persoana din viata lor pe care…

- Concurentii celor doua echipe de la “Exatlon” Romania, “Faimosii” si “Razboinicii”, isi vor uni fortele in aceasta seara, de la 19:45, in cel de-al treilea tur al meciului international, in duelul cu reprezentantii “Exatlon” Mexic. A