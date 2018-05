CASTIGATOR EXATLON ROMANIA 2018: Dintre ei se alege învingătorul, suspans mare luni, 7 mai 2018 CASTIGATOR EXATLON ROMANIA 2018. Lupta continua la Exatlon. Luni, Faimoșii și Razboinicii iși vor disputa din nou casa. Cei 8 concurenți ramași in concurs au din nou un motiv pentru a da tot ce este mai bun. Pentru ca, la finalul serii, una dintre echipe va sta pentru urmatoarele zile in casa. La fix patru luni de la intrarea in concurs și cu numai opt concurenți ramași pentru a caștiga marele premiu, Vladimir, Catalin, Valentin, Larisa, Roxana, Alex, Ștefan și Ionuț iși depașesc din nou limitele. Dupa un duel in care Razboinicii au putut ieși din tabara, concursul de luni seara… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

