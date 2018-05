Stiri pe aceeasi tema

- Exatlon Romania isi tine fanii conectati in fiecare zi. Acestia au inceput sa faca tot felul de clasamente pentru a ramane la curent cu tot ce se intampla in concurs. Pe un grup de Facebook in care fanii schimba pareri despre Exatlon Romania s-a publicat o imagine care arata care este clasamentul real…

- EXATLON ROMANIA 4 MAI 2018. Dupa editia Exatlon din 2 mai, cand Giani Kirita a parasit competitia, in concurs au ramas doar 8 jucatori, cate 4 in fiecare echipa. De acum, regulile se vor schimba. Dupa plecarea lui Giani Kirita, in Arena Exatlon din 2 mai, Cosmin Cernat a facut anuntul: "Veti…

- CASTIGATOR EXTALON ROMANIA 2018: In concurs au ramas cinci faimoși și patru razboinici care lupta pentru marele premiu de 100.000 de euro. In fiecare saptamana, clasamentele se modifica, iar emoțiile cresc de fiecare data. Daca maine concursul s-ar termina, Ionuț, "Jaguarul", ar caștiga pentru…

Exatlon Romania isi tine fanii conectati in fiecare zi. Acestia au inceput sa faca tot felul de clasamente pentru a ramane la curent cu tot ce se intampla in concurs. Pe un grup de Facebook in care fanii schimba pareri despre Exatlon Romania s-a publicat o imagine care arata care este clasamentul real…

- Fosta Razboinica a comentat cele mai noi nominalizari de la Exatlon si a dat un verdict crunt pentru concurente, scrie wowbiz.ro. Citeste si EXATLON. Giani Kirita l-a jignit ingrozitor pe Alex: "Pe tine te inchiriez la botezuri!". Credeti ca trebuie sa mai ramana? "Este o nominalizare…

- Surpriza uriașa pentru concurenții Exatlon! Cosmin Cernat a facut un anunț care i-a bucurat foarte tare atat pe Faimoși, cat și pe Razboinici. Ambele echipe s-au bucurat de o noua proba, de aceasta data de cultura generala. Cel care caștiga se va bucura de un desert delicious, de asemenea iși va putea…

- EXATLON, 6 februarie.A Ce disputa! ”Faimosii” au condus cu 6-3, dar au fost invinsi, incredibil, dupa o serie de exceptie a ”Razboinicilor”.A Giani Kirita s-a luat de coechipierii lui, la final.A