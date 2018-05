Stiri pe aceeasi tema

- Marea finala Exatlon va fi in direct, miercuri seara, din Republica Dominicana intre Ionut Sugacesvshi si Vladimir Draghia. In ultimul duel al zilei, Stefan avea o singura sansa de a se califica in finala si si-a "inchis" instinctul de conservare. A incercat sa isi depaseasca limitele si sa ajunga…

- Roxana, din echipa Razboinicilor de la Exatlon Romania, a fost eliminata din concurs. Patru baieți sunt calificați in semifinalele competiției. Luni, 21 mai, a avut loc o noua eliminare la concursul Exatlon Romania, difuzat de Kanal D. Roxana, din echipa Razboinicilor , a fost cea care a parasit competiția…

- Razboinici – Faimoși, live Exatlon Romania se apropie de final. In aceasta seara, 19 mai, urmeaza o eliminare. Exatlon Romania, 19 mai 2018. Eliminare: Razboinici – Faimoși, live Miercuri urmeaza sa aflam caștigatorul Exatlon Romania. Au loc eliminari fulger. Chiar in aceasta seara urmeaza sa aiba…

- CASTIGATOR EXATLON ROMANIA 2018. Fanii concursului Exatlon și-au ales concurenții preferați și așteapta nerabdatori sa afle cine va fi cel mai rezistent participant care va intra in posesia marelui premiu. Reality Show-ul este deja difuzat de mai bine de patru luni, iar echipele „Faimoșilor",…

- EXATLON 30 APRILIE 2018. "Avem nevoie de condiții, avem nevoie sa ii slabim și pe ei. Vrem sa recuperam casa, e ceva important in jocul asta”, a spus Alex Bentița. „Nu cred ca va mai continua ghinionul echipei. Dimpotriva, cred ca s-a dus tot”, a spus Vladimir Draghia. Pe grupurile…

- EXATLON ROMANIA 24 APRILIE 2018 KANAL D LIVE VIDEO: Marți seara va fi o ediție tensionata la EXATLON, in contextul in care se joaca pentru protecție, la final trei persoane urmand a fi propuse spre eliminare. EXATLON ROMANIA 24 APRILIE 2018 KANAL D LIVE VIDEO: "E din ce ce in mai important…

- Au mai ramas 7 concurenți la Exatlon. Aceștia se afla de 100 de zile in Republica Dominicana, iar in ediția de luni, 16 aprilie, au facut declarații emoționante. Cosmin Cernat i-a felicitat inainte de proba pe Faimosii Catalin Cazacu, Giani Kirita, Diana Belbita, Vladimir Draghia, dar si pe Razboinicii…

- EXATLON ROMANIA: Faimoșii și Razboinicii s-au infruntat sambata, 7 APRILIE pentru casa. Confruntarea s-a incheiat, iar apoi a urmat un minigame pentru mancare de la restaurant. Vladimir Drgahia si-a cerut scuze, dar Razboinicii nu au fost impresionati. Alexandru “Bentita” i-a acceptat scuzele,…