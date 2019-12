Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic Colin Firth a anuntat ca s-a despartit de sotia lui, producatoare italiana de film Livia Giuggioli, dupa o casnicie care a durat 22 de ani, informeaza Press Association. Cuplul are doi fii, Luca si Matteo, ambii nascuti la Roma. Familia Firth a locuit atat la Londra, cat si in capitala…

- Filmul ''Marriage Story'', o productie Netflix, a obtinut patru premii in cadrul galei Gotham Awards 2019, desfasurata luni in Manhattan, care recompenseaza cele mai valoroase productii cinematografice independente, devenind astfel unul dintre preferatii la o nominalizare pentru Oscar,…

- Regizorul britanic Steve McQueen a afirmat ca organizarea unei expozitii de fotografie, gazduita de muzeul Tate Britain din Londra, a fost "cu mult mai satisfacatoare" decat realizarea oricarei dintre peliculele sale, potrivit Press Association, potrivit Agerpres.Cineastul de culoare, in varsta…

- O fotografie care surprinde momentul dramatic al ''luptei pentru supravietuire'' dintre o vulpe tibetana si o marmota a castigat Wildlife Photographer of the Year, o prestigioasa competitie internationala organizata de Natural History Museum din Londra, potrivit Press Association. Instantaneul…

- David Sassoli, președintele Parlamentului European, a declarat marți, dupa intrevederea sa cu premierul britanic Boris Johnson, ca nu s-a inregistrat "niciun progres" in urma discuțiilor pe tema Brexit, relateaza site-ul Politico, potrivit MEDIAFAX.Citește și: FBI intervine direct in cazul…

- O inregistrare video in care se poate vedea cum Boris Johnson este acuzat de un tata de familie furios, care denunta lipsa cronica de cadre in sistemul public de sanatate NHS, a devenit virala pe internet, barbatul reprosandu-i premierului ca a organizat in acest context o vizita insotit de mass-media.…

- Rezolutia a fost votata cu 544 de voturi pentru, 126 impotriva si 38 de abtineri. In textul de lege, eurodeputatii sustin ca ar accepta propunerea originala, respinsa de Londra, a unei "plase de siguranta" sau "backstop" care sa afecteze numai Irlanda de Nord. Ei au mai precizat ca sunt deschisi…

- Actrita Helen Mirren va citi o poveste intr-o sesiune de lectura nocturna, organizata in Trafalgar Square din Londra, in cadrul unei campanii mondiale de ajutorare a persoanelor fara adapost, informeaza luni Press Association. Actrita este una dintre celebritatile care vor participa la evenimentul intitulat…