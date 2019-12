Desi e luna cadourilor, acest decembrie serialistic pare mult mai sarac in cadouri decat fratele lui geaman de acum un an. Daca in noiembrie au aparut doi jucatori mari pe piata de filme (Apple TV+ si Disney+) si am avut o abundenta de seriale, decembrie pare luna marilor ”lenesi”. Cu toate ca inca nu era momentul, marii producatori de seriale precum HBO Go, CW, CBS sau AMC au hotarat sa intre in ”concediu”. Statistic vorbind, ianuarie este luna de pauza a serialelor, nu decembrie. In ianuarie se incheie sezonul ”competitional” si se termina serialele care au inceput in toamna. Anul asta, insa,…