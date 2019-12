Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce am stat la povești cu Andreea Balan și Andreea Antonescu in studioul Virgin Radio Romania, la #MaratonuluiNiculae5, ele s-au schimbat rapid și au cantat live piesa pe care mulți au petrecut verile anilor 90. In vara lui 1999, cand trupa Andre a lansat piesa „Libera la mare”, nu prea a fost nimeni…

- ”Like a Star”, emisiunea de la Antena Stars, și-a deschis porțile pentru noi concurenți, iar printre aceștia se numara Olga Verbițchi, fosta participanta de la X Factor care a caștigat show-ul de talente in urma cu doi ani.

- Vinka, pe numele ei adevarat Veronica Luggya, este o artista de 25 de ani din Uganda care a semnat recent un contract cu Sony Music Africa, parte din Sony Music Entertainment, casa de discuri care reprezinta artiști precum Camila Cabello, Future și Miley Cyrus. Vinka a venit in Romania atat pentru filmarea…

- Skrillex, recompensat cu trei premii Grammy și… Salvatore Ganacci… pentru unii, cei doi nu incap in aceeași propoziție! Ei bine, incap. Au intrat și in același studio și au un proiect comun. In set-ul pe care l-a avut in Marea Britanie The Glove That Fits, Skrillex a dat play unui track unreleased,…

- La doar o zi distanța de lansarea celui mai emoționant single al acestui sezon, Selena Gomez ține sa le ofere fanilor pachetul complet prin aducerea in prim-plan a unei piese surpriza, „Look At Her Now”, o veritabila demonstrație de forța, ce marcheaza evoluția personala și increderea in sine ale superstarului.…

- La doar 21 de ani, Mihaela Marinova este deja una dintre cele mai de succes artiste de pe scena muzicala din Bulgaria. Cariera sa a inceput ca finalist in cel de-al treilea sezon „X Factor” Bulgaria. In 2017, a caștigat ediția bulgara a formatului „Your face Sounds Familiar”, care a consolidat statutul…

- Hit-ul „Strazile din București” primește o reinterpretare acustica cu ajutorul lui Florian Rus, reinterpretare care subliniaza cumva sentimentul melancolic ce a stat la baza piesei. Piesa originala, in colaborare cu MIRA, se bucura de succes atat in digital, cat și la radio. A intrat aproape imediat…

- Emilian, artist si compozitor HaHaHa Production, lanseaza “Ochii verzi”, o piesa profunda despre forța pe care o culoare o poate aduce in povestea unei relații. “Inspirația pentru compunerea piesei a venit de undeva de sus, m-am așezat la pian și, dupa primele acorduri, piesa parca s-a scris singura,…