Stiri pe aceeasi tema

- Masina condusa de o prietena a Aidei Parascan a parasit partea carosabila chiar aproape de intrarea in municipiul Buzau dinspre Ploiesti si s-a rasturnat de mai multe ori. Fosta castigatoare a Masterchef, aflata pe locul din dreapta, si prietena alaturi de care se deplasa spre Bacau au scapat cu rani…

- Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au decis sa se cunune religios intr-o manastire din Ucraina și a explicat, pe Facebook, de ce a luat aceasta hotarare. Fosta soție a lui Silviu Prigoana spune ca a fost un vis implinit pentru ea și este fericita cu alegerea pe care a avut-o. Cununia religioasa a…

- Silviu Prigoana a avut prima reacție, dupa ce fosta lui soție Adriana Bahmuțeanu, s-a casatorit religios intr-o biserica din Ucraina. Afaceristul a fost insa rezervat, preferand sa nu comenteze prea mult viața personala a mamei celor doi baieți ai sai.„Viața personala a mamei copiilor mei este protejata…

- Dana Nalbaru s-a retras total din viața publica și a ales sa se pocaiasca. Soția lui Dragoș Bucur a acceptat invitația lui Mihai Morar de a veni la podcastul lui „Fain&Simplu”. De aproape opt ani, Dana Nalbaru s-a retras treptat din viața publica. A mai aparut in mediul online atunci cand a avut ceva…

- Anunțul divorțului dintre Dinu Maxer și Deea, dupa 18 ani de casnice, i-a luat pe toți prin surprindere. Cei doi au impreuna un baiat și o fata și pareau unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. O declarație facuta de artist recent, a surprins pe toata lumea.Dinu Maxer a vorbit intr-un interviu…