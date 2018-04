Stiri pe aceeasi tema

- Batranica de 84 de ani din Targu-Jiu a intrat, dis-de-dimineața, in posesia marelui premiu caștigat la Loto 6/49. Posesoarea biletului norocos a marturisit ca joaca, de cațiva ani buni, la Loto și nu și-a pierdut speranța ca intr-o zi va caștiga și ea. Și iata ca visul ei a devenit realitate! Cu suma…

- Boala o schimbase complet pe Ionela Prodan. Artista, care s-a stins din viața la varsta de 70 de ani, suferea de cancer la pancreas. Ultima luna și jumatate din viața și-a petrecut-o in spital. Fiica ei, Anamaria Prodan, nu s-a clintit vreo clipa de langa ea și nici nu și-a dorit sa-și piarda speranța.…

- Aida Parascan iubește din nou. Caștigatoarea MasterChef a facut declarații interesante in cadrul emisiunii de la Antena Stars. Se pare ca aceasta va face in curand nunta. Celebrul chef spune ca exista o persoana in viața ei, insa noptile le petrece acasa alaturi de micutii sai. “Un domn mi-a prezis…

- Fuego e unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi, dar și de peste hotare. Iar povestea lui de viața ar putea sa-i inspire pe scenariștii de la Hollywood. Din nefericire, artistul trece prin momente grele acum, de Sarbatorile Pascale. In cadrul unui interviu, cantarețul și-a deschis sufletul și…

- Cel puțin 20 de oameni și-au pierdut viața vineri, in urma unui atentat care a avut loc in sudul Afganistanului. Atentatul a fost comis cu o masina capcana. In atentatul care a avut loc vineri in Lashkar Gah din provincia Helmand, in sudul Afganistanului, si-au pierdut viata cel putin 20 de persoane…

- Accident tragic pe strazile din Franța! Raul George Voicu, un tanar șofer roman, și-a pierdut viața intr-un groaznic accident rutier petrecut in Franța. Accidentul s-a petrecut saptamana trecuta. Tanarul supraviețuise și a fost transportat la spital in stare grava cu un elicopter. Din pacate, din cauza…

- Constantin Reliu (63 de ani), vasluianul declarat mort, s-a adresat instanței pentru a anula certificatul de deces. Tribunalul de la Vaslui i-a respins cererea de anulare a unei sentinte care il declara mort. Barbatul a stat 25 de ani in Turcia, iar cand s-a intors, a aflat ca este…mort! Nevasta este…

- Trecerea in nefiinta a Israelei Vodovoz a indoliat o tara intreaga! Ea a fost gasita moarta, vineri seara, de avocata ei. Femeia a mers la locuinta sa, ingrijorata ca nu mai raspunde la telefon. Acolo a descoperit trupul neinsufletit al Israelei, zacand in baie. Femeia de afaceri locuia singura de ceva…