Stiri pe aceeasi tema

- Silvia a caștigat marele premiu de 100.000 de lei in finala difuzata in direct sambata, 16 iunie, primind 65,8% dintre voturile telespectatorilor, duelandu-se in final cu Iuliana Doroftei, dupa ce Alina și Marisa au fost eliminate. Caștigatoarea noului sezon de la „Bravo, ai stil! All Stars”, a creat…

- Marisa a avut un parcurs bun in competitia „Bravo, ai stil! All Stars”. A ajuns pana in finala insa nu a reusit sa castige trofeul, clasandu-se pe locul 3 la voturile primite din partea publicului. In urma cu putin timp Marisa a publicat pe contul ei de Instagram primul ei mesaj dupa pierderea marelui…

- Finala «Bravo, ai stil! All Stars» a fost o adevarata provocare pentru concurente deoarece Alina, Iuliana, Marisa și Silvia au fost nevoite sa demonstreze ca sunt cele mai stilate femei din Romania. Silvia a caștigat marele premiu de 100.000 de lei in finala difuzata in direct sambata, 16 iunie, primind…

- Silvia Popescu a fost votata aseara cea mai stilata femeie din Romania și a primit un premiu de 100.000 de lei. La finalul emisiunii, ea a mulțumit juriului care a dus-o in finala, mai puțin Iuliei Albu, pe care a ”sarit-o” intenționat, pesemne ca cele doua nu se scalda in aceeași apa. Marea finala…

- Atat jurații, cat și publicul, au fost de acord ca cea mai stilata femeie din Romania este Silvia Popescu, una dintre cele mai controversate concurente ale emisiunii. Aceasta a pus mana pe un premiu de 100.000 de lei! Dupa prima parte a emisiunii, Silvia, care avea oricum imunitate, avea 22 de puncte…

- Castigatoarea Silvia de la “Bravo, ai stil! All Stars” s-a facut cunoscuta pentru stilul sau extravagant de a se imbraca, dar si pentru atitudinea de care a dat dovada atat in primul sezon dar si in All Stars. Desi a fost una dintre cele mai controversate concurente, Silvia Popescu a avut numerosi fani…

- Am intrat in linie dreapta! Doar cateva ore ne mai despart de Marea Finala, “Bravo, ai stil! All Stars”, editia in care se va alege, in direct, castigatoarea acestui sezon, astazi, 16 iunie, de la ora 22:00, la Kanal D. Marea Finala a celui mai discutat si disputat sezon, “Bravo, ai stil! All stars!”…

- Hanibal Dumitrașcu a murit, duminica, la Spitalul Universitar din Capitala, la varsta de 54 de ani. Cunoscutul psiholog era in stare grava, fiind ținut in viața doar de aparate. A lasat in urma lui o familie indurerata, doua fete care regreta enorm ca nu il mai au alaturi pe tatal lor. Maria, fiica…