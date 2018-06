Stiri pe aceeasi tema

- Cine castiga “Bravo, ai stil! All Stars”? Patru concurente au ramas in cursa dupa sase luni de competitie stransa. Silvia, Iuliana, Marisa si Alina vor avea de infruntat o noua saptamana in care sa-I convinga pe telespectatori, dar si pe jurati ca merita toata aprecierea acestora. Telespectatorii au…

- CASTIGATORARE BRAVO AI STIL ALL STARS 2018: In ultima saptamana de concurs, concurentele vor putea fi susținute de oamenii de acasa prin SMS. "Ultima saptamana va fi cea mai dificila. Modalitatea de vot se schimba. (...) Cei care sunteți in strainatate, din pacate, nu va puteți susține concurenta…

- Finala celui mai iubit show de fashion din Romania, “Bravo, ai stil! All stars”, se apropie de final, iar concurentele ramase in competitie lupta cu toate “armele” vestimentare pentru a castiga increderea juratilor si a celor din fata micilor ecrane. Mai sunt doar doua saptamani pana la marea finala…

- Lovitura a venit in Gala de sambata noaptea, iar vestea a fost data de Ilinca Vandici: “Din cauza unor probleme personale si, bineinteles, cu acceptul nostru, incepand din acest moment, Denisa nu mai face parte din competitia „Bravo, ai stil! All Stars”.

- "V-a placut de bebe Zian? Am fost tare emoționata dar ma bucur ca v-am facut cunoștința cu ingerașul meu!", a scris Ilinca pe pagina ei de Facebook. Vezi si: BRAVO, AI STIL! ALL STARS. Silvia si Iuliana, replici taioase in cadrul show-ului

- Nelipsite vor fi insa si clinciurile intre concurente, dornice de a clarifica anumite situatii neplacute petrecute, intre ele, pe parcursul competitiei. Citeste si BRAVO AI STIL ALL STARS 21 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Nimeni nu se astepta la aceasta eliminare, tensiune maxima Editia…

- Concurenta, care mizeaza pe o aparitie clasica inspirata de marile case de moda, are parte de comentarii "dure", atat din partea colegelor de competitie si ulterior, din partea juratilor. Extrem de sensibila, asa cum s-a aratat de nenumarate ori in editiile trecute ale show-ului, atunci cand…

- BRAVO, AI STIL ALL STARS 31 martie 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Gala "Jungle glam" la Bravo, ai stil! All Stars este o ediție extrem de așteptata pentru ca toata lumea vrea sa afle daca va pleca vreo concurenta acasa. BRAVO, AI STIL ALL STARS 31 martie 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Daca…