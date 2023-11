Stiri pe aceeasi tema

- Celebra activista pentru drepturile omului, Nadia Murad, vine la Timișoara pentru a dezbate tematicile actuale ale subiectului in fața publicului academic și nu numai. Conferința intitulata „Personal Journeys, Audacious Actions and Global Impact” va avea loc in incinta Universitații de Vest din Timișoara,…

- Comunitatea academica a Universitații de Vest din Timișoara are bucuria de a va invita sa participați joi, 23 noiembrie 2023, ora 18, la conferința din seria „Nobel la UVT”, care va fi susținuta de laureata Premiului Nobel pentru Pace, Nadia Murad. Conferința, desfașurata sub titlul „Personal Journeys,…

- Aula Magna a Universitații de Vest va gazdui in 9 noiembrie, de la ora 18:00, evenimentul intitulat „Scena și culisele – ieri și azi”, al carui invitat special va fi baritonul, impresarul artistic și longevivul director al operei de stat din Viena, Ioan Holender, o personalitate a lumii muzicale clasice…

- Prof. Univ. Dr. Fabio Di Lisa va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universitații de Medicina și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara, joi, 12 octombrie, la ora 14:00, in Sala Senatului a UMFVBT.​Fabio Di Lisa este profesor de Biochimie si directorul laboratorului Metabolismul oxidativ in bolile…

- VEST. In deschiderea anului universitar 2023-2024, comunitatea academica a Universitații de Vest din Timișoara a avut onoarea de a intampina un invitat special al festivitaților, nume de referința in lumea literaturii și esteticii europene, Pascal Bruckner! Romancier și eseist francez binecunoscut mediilor…

- In ediția 7 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 10 septembrie 2023, Naomi Rebeca Berki, bucatar de profesie, in varsta de 27 de ani, a venit tocmai din Cluj pentru a demonstra tuturor talentul sau, ea insa a vorbit și despre copilaria sa greu incercata. Ce verdict a primit din partea chefilor Sorin…