Stiri pe aceeasi tema

- A fost anuntata o noua lege in Romania. Iata care sunt motivele pentru care Politia poate intra in casele oamenilor, fara acordul proprietarilor! Ce spune noua lege despre dreptul politistilor de a intra in locuinta Un proiect de ordonanta de urgenta, aflat in lucru la Ministerul Afacerilor Interne,…

- Mai mulți libanezi au surprins pe camera explozia care le-a distrus orașul. Imaginile cumplite fac acum inconjurul lumii pe rețelele de socializare. In videourile surprinse cu telefoanele mobile, oameni ingroziți se cauta și se intreaba daca sunt bine. Pe unii suflul i-a culcat la pamant. Oamenii au…

- Aseara, o furtuna puternica, insotita de o ploaie cu grindina a lovit in Dolhasca, județul Suceava. Bucațile mari de gheața au facut prapad in gospodariile oamenilor. The post Fenomen meteo extrem in Romania: grindina uriașa a ciuruit casele oamenilor. Foto appeared first on Renasterea banateana .

- Calin Popescu Tariceanu acuza Guvernul Orban de neimplicare in prevenirea și limitarea inundatiilor din tara. Liderul ALDE spune ca ar trebui mers pe teren si sa fie alaturi de oamenii care „au pierdut...

- Nu doar rodnenii au avut de patimit in urma inundațiilor de aseara. La Magura Ilvei, apele au rupt doua bucați de deal, care la randul lor au blocat un rau, dirijand puhoiul prin curțile și casele oamenilor. 20 de case au fost inundate. Una dintre cele mai afectate comune de inundațiile care au facut…

- GLIMBOCA – In urma fenomenelor hidro-meteorologice periculoase care au afectat județul Caraș-Severin, in comuna Glimboca au fost afectate mai multe gospodarii. Pana in acest moment s-au inregistrat inundații la opt case și 27 de curți, fiind avariat un autoturism. Au intervenit pompierii militari din…

- Urșii s-au apropiat din nou de casele oamenilor din Voșlabeni și Baile Tușnad. Trei animale salbatice au fost indepartate spre padure, in ultimele ore, anunța, vineri dimineața, Jandarmeria Harghita potrivit mediafax.Conform sursei citate, in cursul serii joi, au fost primite trei apeluri…

- Viata in izolare a grabit decizia multor romani de a parasi locuintele de la bloc pentru o casa cu curte, cat de mica. Casele de vacanta sau casele parintesti au devenit resedinte pe timp de pandemie, cu perspectiva de prelungire in locuire permanenta - mai ales ca telemunca, munca de la distanta, faciliteaza…