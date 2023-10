Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din 2023 a Turneului Campioanelor este programata in perioada 29 octombrie - 5 noiembrie, la Cancun, in Mexic. Arena care ar trebui sa gazduiasca meciurile inca nu este gata. Incepand cu anul 2019, Turneul Campioanelor nu a mai avut o locație fixa. S-a disputat la Shenzhen, Guadalajara, Fort…

- WTA a anuntat, vineri, ca liderul mondial Arina Sabalenka se numara printre primele patru jucatoare calificate la Turneul Campioanelor 2023, care va avea loc la Cancun. Coco Gauff s-a calificat si la simplu si la dublu, potrivit news.ro.Mai sunt calificate la simplu Iga Swiatek si Elena Ribakina.Gauff…

- Jucatoarea tunisiana de tenis Ons Jabeur, principala favorita a turneului WTA 1.000 la Guadalajara (Mexic) s-a calificat in optimile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale de 2.788.468 de dolari, dupa ce a invins-o doua seturi simetrice, 6-2, 6-2, pe americanca Alycia Parks, intr-o…

- Arcașul Dan Olaru a ocupat locul 6 in finala Cupei Mondiale, care a avut loc in Hermosillo, Mexic, anunța Noi.md Sportivul nostru a acces pina in sferturile de finala ale competiției, cedind in fața viitorului campion, brazilianul Marcus D “Almeida. {{695713}}Reamintim, ca Dan Olaru este primul sportiv…

- Nationala Germaniei a castigat duminica, in premiera, medalia de aur la FIBA World Cup, dupa finala cu Serbia. Bronzul mondial a revenit Canadei, dupa finala mica cu SUA.Germaia s-a impus in finala cu scorul de 83-77 (47-47), conform News.ro. Dennis Schroeder, jucator descoperit de antrenorul…

- Poloneza Iga Swiatek, detinatoarea trofeului, a fost eliminata in optimile de finala ale US Open, ultimul turneu de Mare Slem al sezonului din circuitul profesionist de tenis, fiind invinsa in trei seturi, 3-6, 6-3, 6-1, de letona Jelena Ostapenko, intr-o partida disputata duminica.

- Sorana Cirstea (locul 30 in clasamentul WTA) a ajuns in sferturile de finala ale US Open, turneu de tenis de Mare Șlem, dupa o victorie categorica impotriva Belindei Bencic (locul 13 WTA si cap de serie 15). Cirstea a trecut de Bencic cu 6-3, 6-3.

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, liderul mondial si campioana en titre, s-a calificat in optimile de finala la US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe slovena Kaja Juvan cu 6-0, 6-1, vineri la Flushing Meadows, informeaza AFP.Swiatek s-a impus in doar 49 de…