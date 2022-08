Câștigă bani online folosind roboții de tranzacționare automată pe piața Forex! Tot mai mulți romani iau in calcul ideea de a investi pe piața Forex pentru a-și rotunji veniturile sau chiar pentru a pune bazele unei noi cariere. Pentru incepatori insa, piața Forex nu este deloc un mediu primitor și tocmai de aceea popularitatea roboților de tranzacționare automata, ca de exemplu KEPA, devine din ce in ce mai mare. Ce este piața Forex? Pentru cei neinițiați, o denumire mai accesibila a pieței Forex este piața valutara. Piața Forex sau piața valutara reprezinta mediul in care poți schimba o valuta cu o alta valuta la un preț agreat. Aceasta piața este in primul rand o piața… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

