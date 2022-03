Câștig de cauză pentru România în procesul cu investitorii proiectului imobiliar Băneasa Ministerul Finantelor anunța ca Romania a castigat procesul in cauza Alverley Investments Limited and Germen Properties Ltd, investitorii proiectului imobiliar Baneasa. Decizia a fost pronuntata marti, 16 martie, de catre Tribunalul arbitral ICSID, care a admis, in cauza Alverley Investments Limited and Germen Properties Ltd vs. Romania – dosar ARB/18/30, lipsa de jurisdictie cu privire la reclamantul Germen si a respins ca inadmisibila cererea reclamantului Alverley.Reclamantii au fost obligați de tribunal la plata cheltuielilor de judecata in valoare de 4,14 milioane de dolari dolari. Plata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Prin cererea inregistrata la ICSID (Centrul International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii) in anul 2018, reclamantii au sustinut faptul ca, in calitate de actionari ai unor societati romanesti, au realizat investitii in proiectul imobiliar Baneasa. Investitia a facut obiectul…

- Romania a caștigat procesul in cauza Alverley Investments Limited and Germen Properties Ltd, investitorii proiectului imobiliar Baneasa, informeaza Ministerul Finanțelor. Tribunalul arbitral ICSID a admis lipsa de jurisdicție cu privire la reclamantul Germen și a respins ca inadmisibila cererea reclamantului…

