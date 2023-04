Castelul Vrăjitoarelor, cel mai nou obiectiv turistic din Gorj Un nou obiectiv turistic a fost deschis duminica in județul Gorj. Este vorba despre Castelul Vrajitoarelor, o construcție ridicata, comuna Bumbești-Pițic, de catre o familie de intreprinzatori din județ. Castelul iși dorește sa le ofere senzații tari celor care il viziteaza. Se afla peste drum de Casuța rasturnata și aproape de Padurea colorata. Astfel, comuna Bumbești-Pițic s-a imbogațit cu trei obiective turistice in ultimii ani, realizate de la zero, de catre familia Ducu sau artistul Mihai Țopescu (Padurea colorata). Citește și: De ce se mananca pește și se impart ramuri de salcie de Florii Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

