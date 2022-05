Castelul Pelişor îşi deschide porţile gratuit pentru o zi N.Dumitrescu Obiectiv important aflat pe Valea Prahovei atat din punct de vedere istoric, cat și turistic, alaturi de Castelul Peleș, Castelul Pelișor iși deschide porțile gratuit pentru public pentru o zi. Evenimentul va avea loc maine, Muzeul Național Peleș anunțand, sub genericul „25 mai – Ziua Castelului Pelișor”, faptul ca acest obiectiv poate fi vizitat, fara taxa, intre orele 10.00-16.15 (ultima intrare). Potrivit informațiilor facute publice de Muzeul Național Peleș, inclusiv pe site-ul instituției, Castelul Pelișor a fost deschis publicului vizitator in februarie 1993. Cu o valoare inestimabila,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

