Tarifele uriase la incalzire, din aceasta iarna, afecteaza pana si activitatea Castelului Peles. Acest Muzeu National a primit o factura de 86.463 de lei pentru gazele consumate in luna decembrie, cu o majorare de tarif de aproape 80% fața de prețul perceput pana acum de furnizor. Consumul a fost mai mic decat cel inregistrat in […]