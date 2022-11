Stiri pe aceeasi tema

- INCENDIU izbucnit intr-un tunel de cabluri de inalta tensiune prin care se asigura alimentarea cu energie electrica a operatorilor economici de pe o platforma industriala de la marginea orașului Targoviște. Au intervenit pompierii de la Detasamentul Targoviște pentru stingerea unui incendiu izbucnit…

- Banii, adica aproape 2 milioane de euro vor fi obținuți grație PNRR-ului, adica a Planului Național de Redresare și Reziliența. Adica, fonduri europene acordate sub alta forma. Una dintre componentele programului a vizat reabilitarea energetica a cladirilor in care funcționeaza instituții de stat.

- Dupa ani de tergiversari, lucrarile de renovare a Turnului Pompierilor par a fi la un singur pas de finalizare. Denumit pe vremuri Turnul Lacatușilor, edificiul situat pe strada Tipografiei din municipiul Cluj-Napoca, a fost construit in anul 1574 in cadrul celei de-a doua incinte medievale de aparare…

- Un șofer din Mehedinți va primi o amenda intre 10.000 și 20.000 de lei pentru ca a aruncat gunoaie pe camp, la marginea drumului.Barbatul a fost prins de comisarii de mediu cu ajutorul camerelor de supraveghere.”Ieri 5 octombrie, pe raza judetului Mehedinti, soferului unei autoutilitare…

- Cel mai cunoscut si apreciat violonist roman a achiziționat cabana din Bucegi, pe care vrea sa o restaureze si sa o reintroduca in circuitul turistic, relateaza Profit.ro, potrivit News.ro.Alexandru Tomescu merge la cabana de cate ori are timp, inclusiv pentru mici reparatii si imbunatatiri la cladirea…

- In Valea Jiului, prezența urșilor in zonele marginașe ale orașelor a devenit, in ultimele luni, un fapt tot mai obișnuit, insa autoritațile se tem ca aceștia i-ar putea pune in pericol pe localnici.

- Consilierul local USR Razvan Negrisanu acuza conducerea PNL a CJ Timis ca parcarea pe care cei de la judet vor sa o faca in centrul Timisoarei s-ar putea transforma intr-un „proiect ingrozitor”. El aminteste ca liderii CJT transforma acest proiect de interes public intr-o afacere, atata timp cat realizarea…

