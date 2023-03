Stiri pe aceeasi tema

- Castelul Huniade, cea mai veche cladire istorica din Banat, va beneficia din plin de noua inițiativa guvernamentala de consolidare și va primi de la buget 30 de milioane de lei. Alte 17 milioane ajung la Biblioteca Județeana. Competiția a fost una mare, spune Alin Nica, șeful Consiliului Județean Timiș.…

- Patru instituții de invațamant din Dobrogea au primit finanțari pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic din fonduri europene, conform unui document publicat de Ministerul Dezvoltarii. Printre acestea se afla și cladirea Colegiului Dobrogean “Spiru Haret”, din municipiul Tulcea, care va fi reabilitata…

- Potrivit deputatului liberal aradean Glad Varga, 20 februarie 2023 este termenul limita pentru depunerea cererilor de finantare in cadrul apelului deschis prin Programul national de... The post Glad Varga: „Pana pe 20 februarie se pot depune cereri de finantare pentru consolidarea cladirilor cu risc…

- Guvernul a aprobat, miercuri, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, o serie de modificari la Legea nr. 212/2022 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor.

- Guvernul a modificat miercuri programul de consolidare a blocurilor de locuinte si a cladirilor publice cu risc seismic, instituit prin Legea nr. 212/2022. Potrivit noilor prevederi, raportul de expertiza si certificatul de audit energetic au fost incluse in categoria de cheltuieli eligibile, a anuntat…

- Patru cladiri din Timisoara urmeaza sa fie reabilitate pentru a rezista la cutremure. CJ Timis efectueaza demersurile prin intermediul Programului national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat. Obiectivele vizate sunt Castelul Huniade, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica…

Bani pentru consolidarea cladirilor aflate in risc seismic: Cand va incepe programul finanțat de stat Incepand cu anul viitor in Romania va incepe un program finanțat de stat pentru consolidarea cladirilor…