Castelul Huniade din Timișoara are în sfârșit proiectant pentru…

Castelul Huniade din Timișoara, unde s-au cheltuit deja sume considerabile de bani pentru lucrarile de consolidare și reabilitare a cladirii care treneaza de mai bine de 15 ani, o buna parte din acestea contribuind la o degradare și mai mare a imobilului și la agravarea avariilor existente, a gasit, in sfarșit, un proiectant care urmeaza […] Articolul Castelul Huniade din Timișoara are in sfarșit proiectant pentru lucrarile de reabilitare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .