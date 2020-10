Castelul Cantacuzino din Bușteni, moștenirea Nababului Castelul Cantacuzino ofera privirii o cladire robusta și eleganta, care se profileaza pe un platou inalt in cartierul Zamora din Bușteni. Dupa ce ai vizitat faimosul Peleș din Sinaia, trebuie neaparat sa ajungi la Bușteni pentru a vizita Castelul Cantacuzino. Castelul Cantacuzino a fost una dintre reședințele frumoase ridicate de prințul Gheorghe Grigore Cantacuzino zis Nababul, prim ministru al Romaniei. Descendent din voievozi inrudiți cu imparați bizantini, Cantacuzino a avut ambiția de a ridica in zonele cheie din țara palate și castele care sa ii poarte numele peste timp. El a intemeiat,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1990 "CUM MI-AM SCRIS MEMORIILE IN INCHISOARE"... (II) In exclusivitate cu dl. Mocsony-Starcea, baron de Foen • Ca in "Misterele Parisului" • Un detinut declara greva • Sicrie in burta bombardierelor americane De la actuala sa resedinta din Yverden…

- Blue Air introduce sapte rute noi din Romania, in perioada sarbatorilor de iarna. Care sunt destinațiile Blue Air estimeaza a anuntat joi ca introduce sapte rute noi pe perioada sarbatorilor de iarna, din Bucuresti spre Barcelona, Birmingham, Bologna, Glasgow, Madrid, Roma si Viena, intre 18 decembrie…

- Bursierii SoNoRo Interferențe vor susține un concert sambata, 5 septembrie, de la ora 16.00, in gradina Castelului Cantacuzino din Bușteni. Programul cuprinde lucrari de Wolfgang Amadeus Mozart, Igor Stravinsky, Antonin Dvorak, Frank Bridge, Anton Arensky, Bohuslav Martinu și Franz Schubert. Accesul…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca sunt semnalate valori ridicate de trafic pe DN 1 Bucuresti - Brasov, pe sensul de urcare, fiind coloana in miscare pe tronsoanele kilometrice 101 - 107, intre localitatile Nistoresti si Comarnic, si 127 - 129, pe raza statiunii Busteni. De…

- Totuși in urma unei emisiuni recenta, adevarul despre averea lui Clotilde Armand a ieșit la iveala in fața tuturor. Iata ce a spus jurnalistul Laurentiu Botin despre europarlamentarul USR, in cadrul emisiunii “100% TU DECIZI” de la Realitatea Plus, conform dcnews.ro : “Ca afacerist, nu a fost straina…

- "Pandemia nu este mai grava in Romania, decat in toata Europa, iar eu nu sunt dintre persoanele care afirma ca nu exista virusul. Virusul exista dar noi trebuie sa fim bine organizati, sa stim cum sa gestionam judicios toate resursele. Nu este necesar sa speriem toti oamenii. Eu port masca…

- Clotilde Armand a fost subiectul unei editii a emisiunii "100% TU DECIZI" de la Realitatea Plus. Iata ce a spus jurnalistul Laurentiu Botin despre europarlamentarul USR: "Ca afacerist, nu a fost straina de banii de la stat. Firma Egis, pe care a condus-o in Romania pana sa fie votata, a avut legatura…

- Austria emite avertizari de calatorie pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova. Guvernul de la Viena a invocat o inrautatire a situatiei legate de COVID-19 in aceste tari, potrivit Ambasada Austriei la București . Orice persoana care soseste, incepand din 9 iulie, din cele trei state trebuie sa…