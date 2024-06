Stiri pe aceeasi tema

- Un ofiter de politie in varsta de 61 de ani a murit, luni, iar un altul a fost grav ranit in urma unui accident rutier in timp ce il escorta pe prim-ministrul guvernului Ungariei, Viktor Orban, care revenea de la meciul nationalei ungare cu Scotia, de la Euro-2024, relateaza Reuters.

- Regina frumuseții a murit! Landy Parraga, in varsta de 23 de ani, și-a gasit sfarșitul intr-un mod șocant. Tanara a fost impușcata intr-un restaurant din provincia tropicala Los Rios. Din nefericire, medicii sosiți la fața locului nu au mai putut sa o salveze. Landy Parraga a murit la varsta de 23 de…

- Castelul Balmoral a devenit un loc deschis turiștilor, dupa decesul suveranei, un loc unde poți sa bei și un ceai. Spectaculosul castel, un loc cu o istorie impresionanta, este acum deschis publicului, dar prețul nu este pentru toate buzunarele. Castelul Balmoral, un loc deschis turiștilor Pentru prima…

- Castelul Balmoral, situat in munții Scoției, locul considerat a fi reședința preferata a regretatei regine Elisabeta a II-a și locul unde familia regala și-a petrecut multe dintre veri, va fi deschis pentru prima data publicului. Care e prețul unui bilet pentru a vizita locul unde a murit Regina Elisabeta…

- Regele Charles al III-lea va deschide Castelul Balmoral din Scotia pentru public in perioada 1 iulie - 4 august, inainte de propriia sa vacanta aici. Castelul, aflat in inima Parcului National Cairngorms, a fost una dintre resedintele preferate ale monarhului, unde isi petrecea verile alaturi de familie.…

- Regele Charles al III-lea va deschide Castelul Balmoral din Scotia pentru public in perioada 1 iulie - 4 august, inainte de propria sa vacanta acolo. Castelul, aflat in inima Parcului National Cairngorms, a fost una dintre resedintele preferate ale monarhului, unde isi petrecea verile alaturi de familie.…

- Daca in trecut tururile de vizitare se rezumau la gradinile Balmoralului și la sala de bal, din vara vizitatorii vor avea acces in mai multe camere frumoase ale Castelului'', potrivit unui mesaj publicat pe pagina de internet a reședinței de vara a familiei regale britanice. Este pentru prima data de…

- Daca in trecut tururile de vizitare se rezumau la gradinile Balmoralului și la sala de bal, din vara vizitatorii vor avea acces in mai multe camere frumoase ale Castelului'', potrivit unui mesaj publicat pe pagina de internet a reședinței de vara a familiei regale britanice. Este pentru prima data de…