Căsnicia în ochii Andei Adam. Cum vede vedeta cea mai perfectă relație ”Pentru mine, casnicia inseamna un cumul de energie pozitiva in care doi oameni ințeleg ca sunt impreuna deoarece trebuie sa construiasca lucruri care sa le aduca fericire, atat lor, cat și celor din jurul lor. Inseamna implicare, rabdare, acceptarea celui de langa tine in diferite situații și conjuncturi. Inseamna, uneori, sa te lași pe tine deoparte și sa ții cont de ceea ce ii place celuilalt, pentru a avea un mariaj reușit. Iar asta se aplica viceversa. Casnicia inseamna mai mult decat a arata bine impreuna și a avea grija la ceea ce spun cei din jur. Cred ca este o provocare peste care trebuie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

