- De ce nu e corect? Forma substantivului este serviciu, cu „u” final. Ar fi trebuit sa spuna: Se pot duce la serviciu cu bicicleta. Auzim foarte des in mass-media forma gresita: Restul de opt ore le doarme la servici. N-are servici de curatenie. A avut o locuinta de servici. Cand te uiti la televizor,…

- Indiferent cat rau produce, preferam sa ne prefacem ca nu vedem elefantul din camera. In relație, la serviciu, in comunitatea din care facem parte, se intampla de foarte multe ori sa ne impiedicam de o problema evidenta, pe care toata lumea o percepe insa nimeni nu dorește sa vorbeasca despre ea. De…

- Guvernul are mai puțin de o luna sa vina cu o reforma a pensiilor, altfel pierde bani grei din PNRR. Pentru recalculare, banii de la buget sunt insuficienți, o spun chiar specialiștii in fiscalizare. Cu toate ca au promis ca vor renegocia procentul de 9,4% din PIB alocat pensiilor, guvernanții nu dau…

- O ancheta DNA arata ca șefii de la DSVSA Mureș au inchis ochii, pentru ca barbatul era un om influent politic, potrivit Realitatea PLUS.Este vorba despre Radu Chețan Roatiș, fost șef al al DSVSA Mureș și șef al ANSVSA, instituția centrala. DNA a descoperit ca acesta ar fi fost platit timp de patru ani…

- Presedintele Aliantei Maghiare din Transilvania (AMT / EMSZ), Mezei Janos, si-a anuntat demisia din functie, luni, in cadrul unei conferinte de presa, dupa ce a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Targu Mures la trei ani inchisoare cu suspendare, intr-un dosar de coruptie, in care a fost judecat…

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale Adinei Valeanu, sef serviciu financiar contabilitate in cadrul Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta. In Sectiunea Documente puteti consulta declaratiile de avere si de interese ale Adinei Valeanu, sef serviciu…

- Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a anuntat marti, 20 decembrie, ca a finalizat proiectul de Lege privind reforma pensiilor de serviciu."Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a finalizat proiectul de Lege privind reforma pensiilor de serviciu, prevazuta in Planul National de Redresare…

- Un barbat din Patrauți a fost condamnat zilele trecute pentru comiterea infracțiunii de ultraj judiciar, fapta comisa fața de un procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava.Mugurel Burduja a fost condamnat la pedeapsa rezultanta de 3 ani, 3 luni si 220 zile inchisoare, insa se afla ...