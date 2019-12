Stiri pe aceeasi tema

- In perioada Sarbatorilor de Iarna (Craciun și Anul Nou), programul casieriilor Aparegio Gorj, precum și al celorlalte departamente din intreaga arie de operare, va fi urmatorul: Program perioada de Craciun Marți 24.12.2019 -Casieriile Vasile Alecsandri și Paralela 45 07.00-13.00…

- Marile magazine si retelele comerciale cu unitati in Timisoara vor avea in urmatoarea saptamana program special de lucru cu publicul. In zilele de Craciun si de Anul Nou nu se va lucra cu publicul. Iata programul principalelor magazine din Timisoara in perioada urmatoare: Iulius Mall 23 decembrie: 10.00…

- Patinoarul Olimpia va funcționa in fiecare zi, in perioada Sarbatorilor de iarna. Programul patinoarului in aer liber va fi redus cu cateva ore doar in ajunul Revelionului. Astfel, in timpul Sarbatorilor de iarna, brașovenii și turiștii se vor putea bucura de patinoarul Olimpia, conform uratorului program:…

- Galatenii nu vor putea sa-si faca aprovizionarea in doua zile din perioada Craciunului si alte doua zile din perioada Revelionului. Programul normal de functionare al pietelor revine din 3 ianuarie.

- Copiii din Ploiesti, insoțiți de parinți și bunici, sunt invitati sa participe la aprinderea iluminatului festiv de sarbatori din Ploiești, eveniment care va avea loc duminica, 1 decembrie 2019, la ora 18.15, la bradul de Craciun al municipalitații, amplasat in fața Palatului Administrativ. In contextul…

- Teatrul National Targu-Mures isi anunta spectatorii ca in luna noiembrie casieriile vor functiona conform unui program special. Program obisnuit: Casieria din incinta Palatului Culturii: marti-vineri intre orele 12.00-17.30 (sau la numarul de telefon 0372 951 251); Casieria din incinta Teatrului: marti-vineri…

- Programul de vizitare a Cetații Deva se modifica incepand de marți, 1 octombrie 2019. Turiștii vor putea explora monumentul medieval doar pana la ora 20:00. Astfel, in perioada 1 octombrie 2019 – 30 aprilie 2020, fortareața din capitala județului poate fi vitata zilnic, intre orele 8:00 –…