Casian Cidu (15 ani) a cucerit o noua medalie la Campionatul European de scrima pentru cadeți și juniori din Tallin, Estonia. Duminica a luat bronzul in proba de sabie masculin individual juniori. Casian Cidu mai are doua medalii la actuala ediție a Europeanului, in probele de sabie cadeți, argint atat la individual, cat și cu echipa. In urma rezultatelor inregistrate duminica, delegația „tricolora” a ajuns la un total de 7 clasari pe podiumul de la Tallin. VIDEO. ...