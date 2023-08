Stiri pe aceeasi tema

- In luna august, urmeaza sa fie platita cea de-a patra tranșa a voucherelor de 250 lei pentru achiziția de alimente și mese calde destinate persoanelor vulnerabile. Cei 250 de lei acordați la fiecare doua luni vor fi virați pe cardurile speciale in cateva zile, cel mai probabil. Mai trebuie precizat…

- Ministrul Economiei, Radu Oprea, avertizeaza ca Romania risca sa piarda fondurile de la Uniunea Europeana, daca nu se incadreaza in ținta de deficit. „Suntem in procedura de deficit excesiv pentru ca am ajuns pe un varf la inceputul pandemiei, de 9%. Din pacate, faptul ca ne-am imprumutat foarte…

- Ministrul Economiei, Radu Oprea, avertizeaza ca Romania risca sa piarda fondurile de la Uniunea Europeana, daca nu se incadreaza in ținta de deficit. In pandemie, Romania s-a imprumutat mult, dar „a risipit banii”, in loc sa-i investeasca in economie, a explicat ministrul la Interviurile Digi24.ro.

- Marcel Ciolacu are, miercuri, o intalnire cu directorul regional al Bancii Mondiale. Vor fi discuții decisive despre pensii și noile taxe pe care le pregatește Guvernul Romaniei.Reprezentanții Bancii Mondiale discuta astazi cu Marcel Ciolacu atat despre taxele care vor fi introduse in curand, cat și…

- Romania se situeaza pe al doilea loc in Uniunea Europeana, in ceea ce privește procentul celor care primesc salariul in numerar. Potrivit datelor furnizate de Banca Mondiala pentru anul 2021, 24% dintre beneficiarii de salarii din Romania continua sa primeasca banii exclusiv in numerar. In plus, aceleași…

- Europarlamentarul Corina Cretu, fost comisar european, a declarat miercuri ca desi Romania se incadreaza in media europeana la fondurile primite prin PNRR, la platile realizate se situeaza intre ultimele pozitii, conform Agerpres."Ma bucura ca noul Guvern a luat masura ca un viceprim-ministru sa…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca obiectivul Romaniei este sa se incadreze in acest an intr-un deficit de 4,4%, in mod contrar ar fi putea fi influentate fondurile europene si implementarea reformelor din Planul National de Redresare si Rezilienta. „Stim cu totii ca la un moment dat Romania…

- Banii vor fi oferiți sub forma de granturi și de imprumuturi condiționate de masurile de reforma, scrie Bloomberg, care subliniaza ca UE va solicita statelor membre fonduri pentru planul de reconstrucție.Uniunea Europeana este pregatita sa propuna un pachet de ajutor financiar in valoare de aproximativ…