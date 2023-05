Stiri pe aceeasi tema

- Poliția belgiana și germana au efectuat ieri, 4 aprilie, percheziții la sediul Partidului Popular European din Bruxelles. Acestea au fost legate de o ancheta in curs de desfașurare in Germania, potrivit Politico.

- Lupeni. Dosar penal pentru comiterea infractiunii de furt, in urma unei actiuni de prindere in flagrant La data de 20 martie a.c., politistii din cadrul Poliției Municipiului Lupeni au efectuat o actiune in cadrul careia au identificat in flagrant delict, in zona unei exploatari…

- E-Distributie Banat a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clienților. Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare. Regretam neplacerile resimțite de clienți…

- Mediul de afaceri al județului Ialomița incearca sa se dezvolte. Datele oficiale ale Registrului Național al Oficiului Comerțului arata faptul ca, in 2022, la nivelul județului Ialomița au fost inființate peste 1000 de noi societați comerciale. Ialomița are firme noi Estimativ, in Ialomița existau anul…

- Un barbat a intrat, joi dimineața, cu un topor in sediul primariei din Hațeg, județul Hunedoara și a spart mai multe geamuri, fiind nemulțumit ca nu a primit o locuința sociala. La un moment dat individul a mers pe terasa cladirii, unde a fost imobilizat de polițiști.Incidentul a avut loc in aceasta…

- Accident de circulație, miercuri seara, pe strada 1 Decembrie 1918 din Petroșani, județul Hunedoara. „Politistii rutieri ajunsi la fata locului, au stabilit ca un barbat in varsta de 43 de ani, din municipiul Petrosani, in timp ce se afla la volanul unui autoturism, pe str. 1 Decembrie1918, in direcția…