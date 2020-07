Stiri pe aceeasi tema

- Politicienii din Romania nu duc lipsa de bani. O arata de la an la an declarațiile de avere ale acestora, in care veniturile cresc vazand cu ochii, indiferent de condițiile economice. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea (PSD), a primit anul trecut, ca dar de nunta, suma de…

- Nicolae Robu a anunțat pe pagina sa de Facebook ca Primaria Timișoara nu va majora taxa de acces pentru producatori in piața volanta și ca cei care au platit deja mai mulți bani ca sa iși expuna marfa acolo vor primi sumele inapoi. Edilul local a notat, intr-o postare, ca a aflat de la un […] Articolul…

- Președintele Iohannis Klaus Werner lovește puternic intr-un for științific național. Vineri, 26 iunie, a fost trimisa la Curtea Constituționala Legea pentru modificarea Legii de funcționare a Academiei...

- A cooperat cu procurorii DIICOT si le-a povestit tot ce a facut in ultima vreme: ca i-a luat un an sa printeze prima bancnota si ca a invatat singur, din greseli, pana s-a perfectionat. Banii ii plasa mai ales in piete si targuri, iar la perchezitii au fost gasite zeci de calendare, in care isi notase…

- Fost presedinte al Camerei Deputatilor, Florin Iordache e parlamentar de decenii si, la origini, agricultor din Baragan. Din cea mai recenta declaratie de avere reiese ca deputatul PSD Florin Iordache nu are niciun cont bancar. Cu toate acestea, social-democratul castiga anual peste 150.000 de lei de…

- Un grup de parlamentari PSD si Pro Romania incearca sa revitalizeze, cu zece milioane de lei de la buget, Academia Oamenilor de Stiinta din Romania, un fel de institutie de casa a PSD, presedinte onorific fiind Ion Iliescu. Printre membrii respectivei “academii” se numara si Nicolae Robu, retribuit…

- In perioada 29-30 mai 2020, va avea loc Sesiunea Științifica de Primavara a Academiei Oamenilor de Știința din Romania, ce se va desfașura prin intermediul unei platforme online de videoconferința. Organizata sub titulatura ”Tehnologii, produse și servicii inovative”, sesiunea va reuni specialiști care,…

- Intr-un interviu pentru DC News, reprezentantul Romaniei in Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a precizat: „Am un mic cațel, un Westie. Trebuie sa ieșim de doua ori pe zi la plimbare cu el. Pana acum, nu am fost abordați de nimeni sa verifice declarația pe proprie raspundere. Dar mi se pare totuși…