Stiri pe aceeasi tema

- Istoricul Stejarel Olaru a dinamitat, dupa cercetari intinse pe ani buni, mitul lui Silviu Craciunaș, fost șef al legionarilor din Piatra Neamț, personaj fabulos, considerat ulterior erou al luptei impotriva comunismului din Romania, in realitate agent al Securitații care a reușit, grație abilitaților…

- Statuia liderei britanice in lupta pentru drepturile femeilor, Millicent Fawcett, va fi dezvaluita, marți, in Piața Parlamentului din Londra, fiind totodata și primul monument dedicat unei femei amplasat intr-o zona istorica, relateaza Reuters.

- Kate Middleton a nascut al treilea copil al cuplului, un baiat. Ducesa de Cambridge a adus pe lume copilul in același spital in care i-a nascut și pe primii doi, aripa Lindo a spitalului St Mary din Londra.

- Campionul mondial american Justin Gatlin a castigat prima cursa de 100 m la care a luat parte in acest sezon, impunandu-se cu timpul de 10sec.05/100, sambata, in cadrul reuniunii atletice Grenada Invitational de la Saint Georges. Gatlin, in varsta de 36 ani, i-a devansat pe compatriotii sai Isiah Young…

- Tanarul era originar din Brașov și se stabilise de CINCI ani in Londra. In urma cu doar 6 luni devenise tata pentru prima data. Barbatul a fost gasit fara suflare, intr-o balta de sange in propriul apartament in care locuia cu chirie. Vecinii sunt șocați de intamplare ȘI vorbesc laudativ la…

- Nu va exista nicio ințelegere prvind Brexitul și niciun acord de tranziție pana cand nu va fi rezolvata problema graniței cu Irlanda, a declarat președintele Consiliului European, Donald Tusk, noteaza...

- Kent Jones, cineast, curator și directorul Festivalului de Film de la New York a acceptat sa realizeze pentru ediția din acest an a American Independent Film Festival o selecție de filme reprezentative pentru curentul „indie” – filme pe care le va și introduce in persoana spectatorilor bucureșteni. …

- Autor: Stelian ȚURLEA Vom prezenta doua zile la rand doua romane polițiste foarte bine traduse. Precizare de la inceput, pentru fanii romanului polițist: cartea de fața este mult mai mult decat un roman polițist, deși autorul e cunoscut pentru acest gen literar; e concomitent un roman istoric, unul…