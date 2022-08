Stiri pe aceeasi tema

- O companie din Panama, specializata in tehnologii marine inovatoare, construiește case plutitoare de lux. Constructorii le descriu drept o opțiune ecologica și prietenoasa din punct de vedere economic.

- O familie din Botosani isi construieste propria casa eco, din lut si baloti de paie, dupa modelul locuintelor taranesti de acum un secol. Avantajele sunt nenumarate, spune barbatul, inclusiv costurile la utilitati fiind comparabile cu cele ale unei garsoniere. Alexandru Nemtoiu este un botosanean de…

- In direct la GSP LIVE, Hristu Chiacu (35 de ani) a povestit cel mai greu moment din cariera sa: operația la ligamente. In martie 2012, la 23 de ani, fostul mijlocaș s-a operat la Spitalul Militar, iar in urma procedurii a facut septicemie, care risca sa-i puna viața in pericol. VIDEO Hristu Chiacu povestește…

- 1. Pici la un examen sau nu poti rezolva o problema Chiar daca anii de scoala au trecut demult, mai poti avea cosmaruri legate de picarea unui examen sau ceva asemanator. In mod subconstient, anxietatea de a nu trece un examen important inca exista, iar nota pe care o obtii are si ea insemnatatea ei.…

- Pentru multi localnici si turisti straini, casele plutitoare, situate de-a lungul fluviului Nil, sunt o parte iconica a patrimoniului cultural si arhitectural bogat din Cairo. Insa casele vor fi demolate de autoritatile egiptene, incepand din aceasta saptamana, pentru a infrumuseta fluviul, relateaza…

- In cadrul dezbaterii unei dezbateri organizata de Centrul de Inovație in Medicina au fost lansate doua studii care furnizeaza date utile pentru fundamentarea politicilor de control al cancerului in Romania, inclusiv prin accesul pacientilor la imunoterapii. Centrul de Inovație in Medicina (InoMed) a…

- In Franța apar intreprinzatori care cumpara terenuri și care construiesc, din containere, adevarate cartiere de locuințe. Casele au o arhitectura moderna, respecta mediul, nu costa mult și raspund tuturor exigențelor legate de confort.