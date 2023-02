Stiri pe aceeasi tema

- ”Dezvoltatorii au anuntat constructia a mai mult de 275.000 metri patrati de noi proiecte de birouri in marile centre regionale – Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Brasov, astfel ca stocul modern de astfel de spatii va ajunge la aproximativ 1,3 milioane de metri patrati in urmatorii 5 ani. Vedem astfel…

- Ursaru a fost chemata si ea la Bucuresti pentru a fi audiata, inclusiv pentru ca a construit cabana care ar fi in aria protejata a Deltei Moldovei de la Larga Jijia, potrivit Ziarul de Iasi . Cabana inca este in constructie, insa vara oaspetii au parte de un peisaj superb. Cladirea este relativ ascunsa…

- Jurnalistii „Ziarului de Iasi" au gasit cabana cardiologilor din Delta Moldovei, din dosarul stimulatoarelor cardiace care a „explodat" la sfarsitul saptamanii trecute. Cabana apartine Andreei Maria Ursaru, medic in echipa lui Dan Tesloianu, arestat in dosar. Femeia ar fi foarte apropiata de Tesloianu. …

- Editia online a cotidianului The Guardian din Anglia dedica un articol medicilor penali, titrand cu litere de o șchioapa: “Doctori romani anchetati pentru ca refoloseau dispozitive de implant din cadavre” „Procurorii susțin ca un medic, aflat in arest, a efectuat 238 de proceduri pe o perioada de șapte…

- Cardiologul Dan Tesloianu, acuzat de procurori ca a reutilizat dispozitive medicale intracardiace reciclate de la persoane decedate, a fost reținut pentru 24 de ore de catre procurorii Parchetului General. Medicul Dan Tesloianu detine, impreuna cu sotia sa, care este de asemenea medic la un spital…

- Medicul Dan Tesloianu detine, impreuna cu sotia sa, care este de asemenea medic la un spital din IasI, doua case si un apartament. Una din case, in suprafata de 200 de metri patratI este in IasI, iar cealalta casa, de 120 de metri patrati este in Cracaoani, Neamt. Apartamentul are 51 de metri patrati,…

- Silk District este un proces ambitios de modernizare si transformare a unei zone industriale din Iasi, care se afla in stare de degradare, intr-un hub urban care va fi unul dintre punctele centrale de interes ale capitalei Moldovei. Proiectul a inceput cu demolarea a 60.000 metri patrati de constructii…

- Dezvoltatorii au livrat anul trecut aproximativ 100.000 de metri patrați de spații de retail, 80% reprezentand parcuri de retail, București, Timișoara, Pitești, Turda, Baia Mare, Slatina, Miercurea Ciuc fiind printre orașele care au beneficiat de astfel de investiții. Livrarile vor crește semnificativ…