Stiri pe aceeasi tema

- Turistii vor migra dinspre hotelurile mici locale catre hotelurile operate de branduri cu renume, in detrimentul hotelurilor mai ieftine, se arata intr-un studiu privind piata hoteliera, realizat de Colliers International.

- Casele la doar un euro au atras o multime de curiosi sa se mute intr-un colt idilic al Italiei. Pe unii dintre ei noul coronavirus i-a prins in plin proces de renovare dupa incheierea contractului. Oare pandemia i-a descurajat in visul italian?

- Lidl continua investițiile in Romania prin inaugurarea unui magazin in orașul Craiova, județul Dolj, pe data de 21 mai. Noul magazin este situat pe Strada Brestei, Nr. 185. Totodata, pentru ca sanatatea angajaților și a clienților este prioritara pentru Lidl, și in noua unitate se vor aplica masurile…

- Zeci de cadavre au fost descoperite in mai multe camioane frigorifice parcate pe o strada din New York, dupa ce mai mulți oameni s-au plans de mirosul din zona, informeaza BBC. Alerta a fost data de trecatorii care au semnalat scurgeri și au detectat un miros venind dintr-un camion. Autoritațile au…

- Anul acesta, cand preotul va spune: „Veniți de luați lumina!”, nu se va mai apropia nimeni, nimeni nu-și va mai da coate in speranța ca va fi primul care ia Lumina Sfanta, nimeni nu va mai merge la mormant sa le aprinda o candela celor dragi trecuți in randul drepților, nimeni… Daca mai este necesar…

- "Conform Observatorului Prețurilor la nivelul UE, prețul la poarta fermei in Romania este cel mai mic din UE, pentru ouale obținute de la gaini crescute la cuști, categoria L+M, ambalate la cofrag de 30 de oua. Comparativ cu anul 2019, prețul la poarta fermei este același, adica intre 0,28 - 0,30…

- Casele de Pensii suspenda executarile silite. Beneficiarii NU trebuie sa depuna cerere. Incepand cu luna aprilie 2020 și pana la expirarea termenului de 60 de zile de la data incetarii starii de urgența, se suspenda sau nu incep masurile de executare silita prin poprire asupra drepturilor achitate de…

- ​Ingka Group, care opereaza sute de magazine IKEA în peste 30 de țari, inclusiv România, a cumparat un startup de realitate augmentata care va permite clienților sa-și „mobileze” virtual casele, cu telefonul inteligent. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....