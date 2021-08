Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarea și digitalizarea dosarelor de pensii, "prima etapa a reformei" Foto: gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (25 august, ora 13:02) - Realizator: Casele Județene de Pensii vor angaja în urmatoarea perioada o mie de persoane care sa introduca manual în sistemul digital de…

- Numarul nou-nascuților din parinți romani aflați in strainatate l-a depașit pe cel al micuților nascuți in țara, susține Ralua Turcan, ministrul Muncii. „Am avut deplasari in strainatate, ultima deplasare pe care am avut-o a fost in Spania si acolo deja sunt comunitati de romani decise sa ramana in…

- Lista medicamentelor esențiale a fost aprobata de ministrul Sanatații. Ioana Mihaila spune ca aproximativ 1.000 de medicamente esențiale vor fi decontate 100%. Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a semnat ordinul prin care aproba lista medicamentelor esențiale pentru pacienții din Romania. Potrivit…

- Raportul de unu la o suta intre cea mai mare și cea mai mica pensie va fi redus prin creșterea mai rapida a celor cu valori mici, a declarat Raluca Turcan, ministrul Muncii. „Știți care e raportul dintre pensia minima din Romania și cea mai mare? Unu la o suta. Cea mai mica pensie din Romania este de…

- Romanii vor putea munci pana la 70 de ani, este decizia luata de Guvernul Florin Cițu! Raluca Turcan, ministrul Muncii, spune ca asta este pentru binele romanilor, deși recunoaște ca avem o speranța de viața, atat la naștere, cat și la pensionare, sub media europeana. De exemplu, in Romania, speranța…